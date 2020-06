Parlons Business : Attention à ne pas faire le mauvais choix d’arrêter la digitalisation sur Auvio

La crise du coronavirus, nous l’avons évoqué hier, pourrait inciter des entreprises à franchir le pas de la digitalisation, ou a accélérer leur transformation numérique. Le but est d’éviter d’être coupé du marché en cas d’événement imprévu tel que la pandémie. Mais dans certains secteurs durement touchés par la crise économique due au confinement, il existe un risque que les investissements dans la digitalisation soient reportés à plus tard. Dans le secteur immobilier, par exemple, des professionnels témoignent de la difficulté de ne pas se laisser tenter par une réaffectation des budgets alloués à la transformation numérique. Pour certains, ces montants tomberaient à point pour couvrir les coûts fixes supportés alors que leur entreprise a été privée de rentrées financières, ce qui a inévitablement engendré des problèmes de liquidités. Mais pour ces entreprises, se priver volontairement d’investissements dans l’innovation technologique pourrait s’avérer un très mauvais calcul. D’autres sociétés aux reins plus solides risquent de prendre une avance qu’il leur sera difficile de rattraper. Comme le rappelle les spécialistes de la digitalisation, la transition numérique n’est pas une étape à atteindre mais un processus permanent à surveiller de près pour rester en phase avec le marché. Les entreprises doivent donc faire attention à ne pas descendre du train du numérique en marche...