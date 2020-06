Parlons Business : La crise du coronavirus pourrait accélérer la digitalisation sur Auvio

Parfois, à quelque chose, malheur est bon. Le confinement imposé à l’ensemble de la population à cause de la pandémie de coronavirus a contraint bon nombre d’entreprises à revoir complètement leur mode de fonctionnement. Comme la plupart des commerces et des sociétés de services ont dû fermer leurs magasins ou arrêter leurs activités sur le terrain, bon nombre de ces entreprises se sont ruées sur des solutions informatiques pour pouvoir continuer leurs activités ou au moins une partie de leurs activités. On a donc assisté, depuis le mois de mars, à une digitalisation à marche forcée du tissu entrepreneurial belge. Un sondage récent montre qu’une petite ou moyenne entreprise sur deux compte se consacrer davantage à sa transformation numérique à l’avenir, pour pouvoir mieux faire face à des situations inédites comme la crise du coronavirus. Plus d’une PME sur deux envisage aussi de recourir davantage au télétravail pour ses employés dans le futur. Mais c’est surtout en matière de relation avec la clientèle que la digitalisation pourrait connaître des avancées importantes. En Belgique, les entreprises ont surtout automatisé leurs procédures internes mais l’exploitation des outils numériques à des fins commerciales est encore à un stade très peu avancé. Le confinement, qui a coupé beaucoup d’entreprises de leurs clients pendant de trop longues semaines, pourrait donc donner un coup d’accélérateur à cette autre facette de la transformation numérique.