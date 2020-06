Parlons Business : La digitalisation des PME sur Auvio

Dans les petites et moyennes entreprises, le passage à l’ère numérique peut parfois sembler compliqué. Ces entreprises de taille modeste ne disposent pas de la capacité des grandes structures pour lancer de vastes plans de digitalisation. La plupart des indépendants et des petites entreprises manquent de moyens financiers, de temps et d’expertise pour mettre en œuvre des projets informatiques de grande envergure. Il existe pourtant des services sur mesures pour ces plus petites entreprises, ce qui doit leur permettre d’accéder à une digitalisation à un coût abordable. Certains consultants en informatique peuvent développer de petits programmes qui répondent aux besoins spécifiques de ces entreprises. Ces programmes peuvent être réalisés dans l’environnement de la suite Office de Windows, grâce à ce qu’on appelle les macros, ou encore dans le cadre d’applications Google. Ils ne nécessitent donc pas de licences supplémentaires ni de contrats de maintenance. L’entrepreneur n’aura donc à payer que les coûts de développement du programme. Ce type de programme sur mesure permet d’effectuer plus facilement des opérations répétitives ou le traitement de grandes quantités de données. Et l’avantage est que l’entrepreneur garde la main sur le programme une fois qu’il a été développé, car cet outil informatique peut évoluer en fonction de la croissance de l’entreprise. On peut trouver facilement des informaticiens indépendants sur le site pagesdor.be (NL versie : Goudengids.be), dans la rubrique « ICT - Consultants ». Voilà qui devrait aider bien des PME à amorcer leur digitalisation.