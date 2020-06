Parlons Business : Le secteur financier doit encore approfondir sa digitalisation sur Auvio

La Belgique doit fournir plus d’efforts en matière de transformation numérique, comme nous l’avons évoqué hier. C’est notamment le cas dans le secteur financier. D’après une étude du cabinet de consultance PwC, plus de la moitié des cadres employés dans la finance en Belgique se disent préoccupés au sujet des compétences numériques des employés qui travaillent dans leurs équipes. Ils doutent aussi de la capacité de leur entreprise à surmonter la digitalisation. Cette enquête montre aussi que les cadres du secteur financier manquent d’une feuille de route claire en matière de transformation numérique : ils ont tendance à appliquer des mesures ponctuelles et isolées au lieu de mettre en œuvre un plan de digitalisation cohérent. Inévitablement, cette approche fragmentée ne donne pas de résultats satisfaisants. Pire : ce processus de digitalisation saccadé donne aux employés le sentiment d’être en permanence sous la pression de nouvelles exigences numériques, ce qui peut nuire à l’adhésion au projet de transformation et provoquer des résistances dans le personnel. L’étude de PwC montre aussi qu’un nombre élevé de tâches sont encore réalisées manuellement ou sont seulement partiellement automatisées. Il existe donc une grande marge de progression dans la digitalisation de la finance belge. La bonne nouvelle est que les cadres qui travaillent dans ce secteur sont motivés par ce défi.