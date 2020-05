Parlons Business : Digitalisation : la Belgique peut mieux faire sur Auvio

En matière de digitalisation, la Belgique est bien classée à l’échelle mondiale mais en Europe, elle est à la traîne. C’est ce que montre le classement du groupe informatique américain Cisco publié au début de cette année. La Belgique se situe à la vingt-quatrième place, bien au-delà de la moyenne mondiale. Mais elle n’occupe que la seizième place européenne, loin derrière le Luxembourg qui suit une stratégie digitale efficace depuis 2014. D’après Cisco, le problème de la Belgique est qu’elle manque, précisément, d’une politique digitale claire. En particulier, notre pays en fait trop peu pour développer un environnement propice aux start-ups : le score belge obtenu sur ce plan-là est très médiocre. Par contre, en matière d’investissements commerciaux et gouvernementaux, la Belgique tire son épingle du jeu. Mais pour rattraper son retard par rapport aux autres pays européen, la Belgique devrait améliorer le développement de ses infrastructures technologiques. Il faudrait aussi mettre l’accent sur la formation car on constate un manque de connaissance du numérique sur le marché du travail. En conclusion, Cisco estime que la Belgique a surtout besoin d’une politique digitale appropriée, notamment pour aider les petites et moyennes entreprises à négocier le virage du numérique. Quand on connaît l’importance de ces entreprises dans le tissu économique belge, une telle politique digitale pourrait s’avérer efficace.