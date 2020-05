Parlons Business : Les incitants fiscaux belges à la recherche et au développement sur Auvio

L’innovation peut être soutenue par des subsides et des financements, comme nous l’avons vu dernièrement avec l’exemple des budgets européens déployés en faveur de la recherche et de l’innovation. Mais les pouvoirs publics peuvent aussi inciter les entreprises à innover en adoptant des mesures fiscales de faveur. En Belgique, on trouve deux principaux incitants fiscaux au profit de l’innovation. Premièrement, une déduction est octroyée aux entreprises qui investissent dans des brevets et des actifs utilisés pour de nouveaux produits, services et technologies innovantes. Deuxièmement, quand une entreprise emploie des chercheurs, elle peut, à certaines conditions, obtenir une réduction du précompte professionnel sur leurs salaires. D’après le cabinet de conseils Ayming, qui dresse un classement d’une quinzaine de pays sur base des avantages fiscaux en faveur de l’innovation, les mesures belges figurent parmi les moins généreuses, comparées à celles des autres États. Par contre, la Belgique obtient un bon score au point de vue de l’accès à ces avantages fiscaux : les procédures administratives que les entreprises doivent suivre ne sont pas les plus lourdes parmi l’échantillon de pays étudié. Les autorités belges pourraient avoir intérêt à stimuler davantage l’innovation via la fiscalité mais compte tenu du contexte budgétaire en cette période de crise, de nouveaux incitants ne sont sans doute pas pour bientôt...