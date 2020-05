Parlons Business : L’innovation européenne face au Covid-19 sur Auvio

Face à la récente pandémie de coronavirus, la Commission européenne a lancé, début avril, un plan d’action dédié à la recherche, dénommé ERA versus Corona, autrement dit : l’Espace européen de la recherche face au coronavirus. Ce plan européen vise à favoriser l’innovation dans la lutte contre la pandémie, en mettant l’accent sur dix priorités. La plupart de ces actions prioritaires concernent le financement de la recherche et de l’innovation face au coronavirus. Mais ce plan européen vise aussi à faciliter l’accès aux infrastructures de recherche, à améliorer le partage des données et à mobiliser les innovateurs européens et la société civile, avec pour objectif ultime de développer et déployer un vaccin contre le Covid-19. Ce plan d’action européen a rapidement débouché sur la création d’une plateforme de données sur le coronavirus qui permet aux chercheurs de stocker et de partager des données provenant de la recherche clinique ou encore des données épidémiologiques. Cette plateforme devrait accélérer la recherche et les découvertes qui apporteront une réponse à la pandémie. La Commission européenne dit avoir mobilisé des centaines de millions d’euros dans des actions de recherche et d’innovation pour la mise au point de vaccins, de traitements, de tests de diagnostic et de systèmes médicaux pour empêcher la propagation du virus. Face à la pandémie, l’Europe a donc mobilisé des moyens importants pour stimuler l’innovation. Il reste à espérer que ces efforts porteront rapidement leurs fruits.