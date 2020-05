Parlons Business : Pour doper l’innovation, des moyens financiers européens sur Auvio

Avec son green deal, la Commission européenne se montre particulièrement ambitieuse dans son objectif d’atteindre une croissance économique durable dans trente ans. Comme nous l’avons dit hier, l’innovation jouera un rôle clé dans le développement de solutions technologiques de pointe qui permettront d’atteindre cet objectif. Mais pour stimuler l’innovation, il faut des moyens financiers. Les dirigeants européens reconnaissent que ce défi dépasse les moyens des États membres de l’Union, pris isolément. La Commission européenne a donc mis sur pied un nouveau programme destiné à financer la recherche et l’innovation de 2021 à 2027. Ce programme, appelé Horizon Europe, sera doté de plusieurs dizaines de milliards d’euros. Mais pour l’ensemble du green deal, l’ambition est même d’atteindre un budget total de 1.000 milliards d’euros ! L’argent consacré au financement des projets de recherche et d’innovation sera réparti sur base d’appels à propositions ouverts et concurrentiels. La Commission européenne précise qu’au moins 35 % du budget d’Horizon Europe seront dédiés au financement de nouvelles solutions pour le climat, ce qui contribuera à atteindre les objectifs du green deal. En mobilisant ces moyens financiers, l’exécutif européen affirme qu’Horizon Europe est le programme de recherche et d’innovation le plus ambitieux jamais entrepris. Avis aux entreprises innovantes à la recherche de financements !