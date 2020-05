Parlons Business : La Belgique reste de justesse dans le top 20 des pays innovants sur Auvio

L’agence d’informations financières Bloomberg établit chaque année un classement des pays les plus innovants. Chaque État reçoit un score en fonction de sa performance dans sept domaines, tels que la proportion d’entreprises actives dans les technologies de pointe, le niveau de l’enseignement supérieur, les investissements dans l’innovation ou encore la recherche et le développement. Cette année, la Belgique se classe au dix-neuvième rang mondial de l’innovation, selon Bloomberg. Notre pays se maintient donc de justesse dans le top 20 mais il a nettement reculé puisqu’il occupait encore la treizième place l’année dernière. La Belgique est performante en matière d’enseignement et de dépenses de recherche et développement ; par contre, elle exporte moins de produits de technologies de pointe que d’autres pays. De plus, la transformation numérique des entreprises belges semble encore trop lente. Les experts pointent aussi le manque de diplômés dans certaines branches cruciales pour les secteurs innovants, à savoir les sciences, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques. Par ailleurs, les entreprises belges ne parviennent pas suffisamment à transformer leurs investissements dans la recherche et le développement en commercialisation de produits innovants. Voilà les quelques axes sur lesquels la Belgique devra travailler dans les prochaines années pour remonter dans le classement mondial de l’innovation.