Parlons Business : Un fonds pour les projets étudiants innovants sur Auvio

Aux âmes bien nées, la valeur n’attend pas le nombre des années. C’est aussi vrai en matière d’innovation. Développer des concepts innovants n’est pas l’apanage d’entrepreneurs déjà bien établis. Les étudiants ont également des idées qui peuvent être développées et mises en pratique pour aboutir à des produits et services susceptibles d’être un jour commercialisés. La Fondation pour les générations futures, qui soutient la transition vers une société plus durable, abrite en son sein un fonds dédié aux innovations soutenables développées par des étudiants. Le fonds Albert Vanhée – c’est son nom – récompense chaque année des mémoires réalisés par des étudiants en vue de faire avancer la réflexion ou les pratiques en matière d’ingénierie. Ce prix vise aussi bien des produits innovants que des processus ou encore des systèmes issus de démarches scientifiques ou technologiques et qui répondent à des besoins industriels ou sociétaux. Le fonds Albert Vanhée finance aussi les étudiants entrepreneurs lors de la transformation de leurs innovations techniques en prototypes. Les projets soutenus doivent être innovants mais aussi soutenables. Et ils doivent présenter un potentiel élevé de déboucher sur le marché. Avis à tous les étudiants prêts à lancer leurs innovations dans le grand bain du monde de l’entreprise.