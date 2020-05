Parlons Business : L’innovation ouverte trop peu utilisée sur Auvio

Les entreprises ont plus de chances d’obtenir des succès en matière d’innovation si elles partagent leur connaissance. Nous l’avons évoqué hier : des interactions entre les acteurs de l’innovation sont nécessaires. Cette capacité des entreprises à collaborer avec des acteurs externes pour mieux innover a un nom : l’innovation ouverte, ou « open innovation » en anglais. Ce concept qui est de plus en plus admis comme un facteur de succès est pourtant encore trop peu utilisé en Belgique, selon des spécialistes de l’innovation. En particulier, les petites et moyennes entreprises ne sont pas toujours capables de traiter d’égal à égal avec des grandes entreprises pour partager la connaissance. Pour une PME, il n’est pas intéressant de soumettre une idée à une grandes entreprise si celle-ci parvient rapidement à s’emparer de cette trouvaille grâce à son expérience accrue en matière de propriété intellectuelle. Les grandes entreprises sont généralement plus organisées et ont plus facilement accès à des spécialistes du droit applicable aux innovations. Des efforts devraient donc être réalisés pour permettre aux PME de préserver leurs intérêts quand elles se lancent dans un processus de collaboration visant à transformer une innovation en application commerciale. Il existe pourtant beaucoup d’exemples de collaborations de ce type qui ont porté leurs fruits, notamment dans le secteur biotechnologique. Une innovation ouverte avantageuse pour les PME est donc possible. Il reste à reproduire ce modèle dans d’autres secteurs.