Parlons Business : Un partenariat pour stimuler l’innovation sur Auvio

Beaucoup d’entreprises veulent innover mais ne savent pas toujours comment procéder. Souvent, elles limitent leur recherche d’innovation à leur propre secteur ou à leur région. Pour répondre aux besoins accrus en matière d’innovation, la FEB – la Fédération des entreprises de Belgique – a mis sur pied une plateforme qui doit servir de passerelle entre les entreprises, à travers les différents secteurs, mais aussi le monde académique, les institutions de recherche ou encore les réseaux d’entreprises. Tous ces acteurs de l’innovation peuvent entrer en contact au sein de cette communauté parce que, comme l’explique la FEB, les plus grands succès sont obtenus quand l’innovation dépasse non seulement les frontières des entreprises mais aussi les frontières géographiques et sectorielles. De nos jours, une entreprise seule ne peut plus mener à bien un processus d’innovation, de la conception à la commercialisation. Une augmentation des collaborations entre les acteurs belges de l’innovation devrait augmenter la diffusion de la connaissance, ce qui permettra de développer des produits et services innovants que des concurrents auront plus de mal à reproduire. En pratique, la plateforme de la FEB organise des événements thématiques à destination des entreprises. Les thèmes porteurs d’innovation sont, par exemple, l’énergie et le climat, la santé et le vieillissement, la mobilité et l’urbanisation, ou encore la nourriture saine et bonne. Entreprises à la recherche d’innovation, vous avez l’embarras du choix…