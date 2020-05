Parlons Business : Quand les entreprises belges se sentent menacées par l’innovation sur Auvio

Les entreprises belges ont bien conscience de l’importance de l’innovation pour leur développement futur. Le cabinet Leyton, spécialisé dans le conseil sur la manière d’investir dans l’innovation, a sondé un panel d’entreprises sur ce thème. D’après cette enquête, plus de huit entreprises belges sur dix ont développé une stratégie dans le but d’innover. Mais ce baromètre montre aussi que ça ne fonctionne pas toujours : au fil du processus d’innovation, la satisfaction diminue chez les chefs d’entreprises. Les investissements importants que nécessite la recherche de solutions innovantes semblent constituer un obstacle, d’autant plus qu’on n’est jamais sûr d’aboutir à un résultat probant. Pourtant, près de deux entreprises sur dix ignorent qu’il existe des subsides alloués par les régions en matière d’innovation. Cette étude montre aussi que quasiment une entreprise sur deux voit l’innovation comme une menace pour ses activités : les avancées technologiques, susceptibles de bouleverser leur marché à l’avenir, sont apparemment considérées comme un problème. Pourtant, l’essor des technologies de pointe constitue aussi une opportunité pour près de la moitié des entreprises interrogées. En matière d’innovation, les entrepreneurs belges peuvent donc voir le verre à moitié vide ou à moitié plein.