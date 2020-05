Parlons Business : L’innovation soutenue et financée par l’Europe sur Auvio

Comme l’innovation peut avoir un rôle crucial dans le développement futur des entreprises, l’Union européenne a mis sur pied une institution spécifique chargée de sélectionner et de financer des projets innovants à travers l’Europe. Il s’agit de l’Institut européen de la technologie et de l’innovation, en abrégé EIT. Chaque année, cet organisme peut investir un demi-milliard d’euros pour soutenir des start-ups, des formations ou de la recherche. Pour sélectionner les projets qu’il soutiendra, l’EIT privilégie des thèmes d’avenir, comme l’amélioration de la mobilité, le développement des soins de santé ou encore les solutions apportées au changement climatique. Depuis sa création en 2008, l’Institut a financé plus de 2.000 jeunes entreprises, ce qui a permis de créer environ 6.000 emplois. L’argent européen est généralement complété par d’autres sources de financement, qu’il s’agisse de crédits ou de prises de participations par des sociétés de capital à risque. À travers l’action de l’EIT, l’Union européenne entend montrer la voie à ces investisseurs privés. En Belgique, l’Institut européen investit près de 15 millions d’euros par an dans des formations liées à l’innovation et des partenariats soutenant des start-ups innovantes. Au-delà des créations d’emploi, ces investissements permettent d’offrir de nouveaux produits et services à la population. L’Europe fait donc d’une pierre deux coups.