Parlons Business : Innovations dans la réalité virtuelle sur Auvio

Parmi les nombreuses innovations qui découlent de l’essor des nouvelles technologies, la réalité virtuelle semble être promise à un bel avenir. Cette technologie qui reproduit artificiellement un environnement pour plonger l’utilisateur dans une expérience la plus proche possible de la réalité a d’abord été essentiellement exploitée dans le domaine du divertissement, surtout à travers les jeux vidéos. Mais à présent, la réalité virtuelle connaît des applications très diverses, que ce soit dans le domaine de la santé pour soigner des phobies ou de détecter des problèmes musculaires, dans l’enseignement et la formation pour apprendre à répéter des gestes en évitant des erreurs ou encore dans le secteur de la culture et du tourisme, pour visiter virtuellement des sites historiques. La réalité virtuelle est désormais une niche en pleine croissance qui attire des start-ups innovantes. Et son essor pourrait bien connaître encore une accélération dans les prochaines années. La pandémie qui s’est déclarée récemment a en effet rendu les applications de réalité virtuelle encore plus attrayantes. Si des mesures strictes de confinement doivent encore être prises à l’avenir, des systèmes utilisant la réalité virtuelle pourraient offrir des solutions efficaces pour pallier l’impossibilité de se rendre physiquement où on le souhaiterait. Voilà donc encore un exemple de secteur auquel la crise récente pourrait donner un coup de fouet.