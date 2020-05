Parlons Business : Des innovations anciennes peuvent rencontrer le succès plus tard sur Auvio

Le succès d’une innovation ne dépend pas seulement de sa pertinence mais aussi de son utilité à un instant donné. Comme l’écrivait une romancière célèbre, c’est avoir tort que d’avoir raison trop tôt. Certains projets innovants sont ainsi restés au frigo pendant longtemps parce qu’ils n’ont pas rencontré d’application susceptible de déboucher sur un succès commercial. Mais parfois, tout vient à point à qui sait attendre. Il peut arriver que des circonstances nouvelles changent la donne et rendent une ancienne idée innovante tout à coup attrayante. La crise sanitaire qui s’est déclenchée récemment en fournit un bon exemple. Il y a une dizaine d’années, une société suisse avait développé un système permettant de se laver les mains avec à peine un décilitre d’eau. Cette innovation avait rencontré un succès mitigé. Mais la pandémie qui s’est répandue dans le monde entier a mis en lumière l’utilité de ce système qui pourrait être utile dans la lutte contre la propagation du virus. Récemment, les concepteurs de ce système combinant hygiène et écologie ont constaté une augmentation de l’intérêt pour leur innovation. C’est un message aux entreprises innovantes : ne jetez pas les projets qui n’ont pas rencontré immédiatement le succès, ils pourraient bien servir plus tard...