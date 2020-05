Parlons Business : Innovation et respect de la vie privée sur Auvio

Avec le développement des technologies, de l’intelligence artificielle et du traitement de masses de données, les innovations sont de plus en plus concernées par les questions liées au respect de la vie privée. Récemment l’Union européenne a adopté un règlement général de protection des données, qui vise à protéger de manière uniforme les données à caractère personnel des consommateurs. Ce règlement n’interdit pas de traiter des données rendues anonymes. Mais la définition de ce caractère anonyme est sujette à interprétation. Pour éviter toute ambiguïté, les spécialistes de la protection de la vie privée conseillent aux entreprises innovantes de s’intéresser à cette question dès le stade de la conception de leurs projets. Par exemple, au lieu de collecter des données à caractère personnel que l’on devra rendre anonymes par la suite, il faudrait vérifier si, dès le stade de la collecte des informations, il n’est pas déjà possible de supprimer le caractère personnel des données. De cette manière, des entreprises peuvent concilier l’innovation technologique et le respect de la vie privée, ce qui devrait réinstaurer un sentiment de confiance parmi les consommateurs. Cette anticipation des questions liées à la vie privée peuvent aussi conférer à ces entreprises un avantage compétitif par rapport à des concurrents qui ne s’inquiètent de ces questions qu’a posteriori.