Parlons Business : Innovation via des hackathon sur Auvio

Dans le secteur technologique, l’innovation est évidemment primordiale. Un système informatique, une application ou encore du matériel électronique peuvent vite être périmés parce que de nouveaux outils plus efficaces sont développés régulièrement. Pour stimuler l’innovation dans le secteur technologique, il n’est pas rare de voir des entreprises organiser un hackathon. Il s’agit d’une grande convention réunissant des personnes aux profils variés mais intéressées par la recherche de solution technologiques innovantes. Ces réunions particulières se tiennent généralement durant le week-end pour parvenir à mobiliser un maximum de monde. L’objectif est de mobiliser l’intelligence collective pour déboucher sur des projets créatifs qui répondent aux objectifs de développements technologique souhaités. Ces manifestations donnent régulièrement de bons résultats grâce à la combinaison de savoirs d’origines très diverses, qui engendre des innovations qui n’auraient pas été possibles dans le cadre plus étroit d’une seule entreprise, par exemple. Comme dans d’autres types de collaborations constructives, on part ici du principe qu’il existe toujours davantage de bonnes idées dans plusieurs têtes que dans une seule. Des hackathons peuvent déboucher sur des projets très concrets susceptibles de se transformer en succès commerciaux. En matière d’innovation, la mise en commun des savoirs est redoutablement efficace.