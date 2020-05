Parlons Business : L’innovation en temps de crise peut être pérenne sur Auvio

Ces derniers jours, nous avons parlé de plusieurs innovations qui ont vu le jour en réponse à la crise du coronavirus. À travers l’histoire, les périodes de crise ont souvent poussé les hommes à innover pour trouver des solutions à de nombreux problèmes, comme ça a été le cas à l’occasion de cette pandémie. On pourrait croire que les innovations nées durant cette crise sanitaire ne seront plus d’aucune utilité une fois que le virus aura été complètement éradiqué. Pourtant, on aurait tort d’enterrer trop vite ces trouvailles qui ont participé à la lutte contre la contagion. L’histoire montre que beaucoup d’inventions nées lors des crises peuvent ensuite trouver d’autres applications une fois que le calme est revenu. Par exemple, durant la seconde guerre mondiale, des technologies avaient été développées pour le guidage des missiles vers leur cible. Après la guerre, ces technologies ont contribué au succès des lancements des premiers satellites et à la réussite des missions lunaires des années 1960. De la même manière, des innovations qui auront surgi durant la crise du coronavirus pourraient bien être pérennisées ensuite. Ne fût-ce que parce que de nouvelles pandémies ne sont jamais exclues. Mais aussi parce que, dans le secteur médical ou ailleurs, cette crise aura mis à jour de nouveaux besoins auxquels l’innovation permettra de répondre.