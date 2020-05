Parlons Business : Quand la crise sanitaire dope l’innovation sur Auvio

Dans les entreprises, l’innovation peut parfois naître dans l’adversité. La crise sanitaire due à l’épidémie de coronavirus en a apporté une nouvelle preuve récemment. Des travailleurs et des entrepreneurs ingénieux ont mis sur pied des solutions innovantes pour répondre à des problèmes inédits posés par cette crise sanitaire. Par exemple, beaucoup d’entre nous ont expérimenté la difficulté d’éviter les poignées de porte, qui sont souvent des vecteurs de la transmission des virus. L’utilisation de gants n’est pas très pratique, parce qu’il faut les enfiler et les enlever régulièrement. Un employé qui travaille dans une société de fournitures de bureau a alors eu l’idée de créer un objet pratique et peu encombrant pour remédier à cet inconvénient. Il a élaboré un crochet, facile à utiliser et à nettoyer, qui permet d’actionner les poignées de portes sans y toucher vraiment. D’autres exemples d’innovations plus complexes liées à la crise du coronavirus peuvent être trouvés dans les entreprises qui ont dû transformer leurs chaînes de production pour répondre à une demande accrue de masques, de gels hygiéniques ou encore de respirateurs. En très peu de temps, des cerveaux ont dû phosphorer pour trouver une manière de répondre aux défis posés par cette crise. L’innovation permet donc aussi de répondre à des situations particulièrement critiques.