Parlons Business : L’innovation ne passe pas nécessairement par la technologie sur Auvio

De nos jours, quand on parle d’innovation, on songe immédiatement aux nouvelles technologies. Ça se comprend : les avancées technologiques des dernières années ont permis aux entreprises d’enregistrer des progrès considérables. Mais l’innovation peut aussi prendre de nombreuses autres voies. Une meilleure connaissance de la clientèle et du marché peut conduire une entreprise à transformer son offre de produits ou services de manière innovante, ce qui peut être le point de départ d’une nouvelle croissance. La société belge Curana, spécialisée dans les équipements pour vélos, illustre bien l’impact que peut avoir une stratégie d’innovation. Cette entreprise qui se consacrait auparavant exclusivement à la confection de porte-bagages et de garde-boue a choisi récemment de mettre l’accent sur le design de ces accessoires pour vélos. En réfléchissant à doter ces équipements de courbes et de profils épurés, Curana a rapidement conquis un très large public demandeur de bicyclettes non seulement efficaces mais aussi agréables à regarder. Pour les utilisateurs de la petite reine, le look a pris de l’importance, étant donné que le vélo remplace de plus en plus la voiture. L’innovation peut donc aussi survenir d’une offre adaptée à l’air du temps, même sans recours à des technologies de pointe.