Parlons Business : Pourquoi l’innovation ouverte s’impose sur Auvio

De nos jours, les grandes entreprises ne limitent plus leurs activités de recherche et de développement aux idées développées en interne. Le marché de la connaissance est devenu transversal. Les idées innovantes peuvent survenir aussi bien des employés que de l’interaction avec les fournisseurs, les clients et même les concurrents. Les grandes entreprises entretiennent aussi des liens étroits avec les universités pour rester en contact avec la recherche académique, toujours susceptible de trouver des applications dans le monde de l’entreprise. Autrement dit, l’innovation est de plus en plus ouverte, c’est-à-dire qu’elle ne se limite plus au strict périmètre de l’entreprise. Le processus créatif s’inscrit donc dans une démarche collaborative. Une entreprise qui veut innover ne peut plus se passer de contributions externes, sous peine de rester à la traîne. Un nombre croissant d’entreprises prennent sous leur aile des start-ups ou vont jusqu’à développer des incubateurs d’entreprises débutantes car c’est généralement parmi ces jeunes pousses dynamiques que l’esprit d’innovation est le plus développé. Il est également fréquent qu’une entreprise lance un appel à projet pour trouver une solution innovante à un problème auquel elle est confrontée. Des sociétés concurrentes peuvent aussi s’associer momentanément pour développer une technologie innovante. En résumé, l’innovation prend aujourd’hui différentes formes et est plus que jamais ouverte.