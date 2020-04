Parlons Business : Quand l’innovation vient de l’extérieur sur Auvio

Pour une entreprise, la recherche et le développement sont souvent indispensables pour garantir la croissance future. Mais l’innovation qui peut déboucher sur un avantage compétitif décisif ne survient pas nécessairement au sein de l’entreprise elle-même. Par exemple, dans le cas que nous avons évoqué hier au sujet de l’utilisation des données mobiles pour améliorer la lutte contre le coronavirus, l’idée de recourir à des algorithmes pour utiliser ces données au profit de la santé publique n’est pas venue des opérateurs télécoms ni des pouvoirs publics mais bien de deux jeunes entrepreneurs spécialisés dans les technologies de la santé et dans l’intelligence artificielle à des fins sociétales. Leur appel aux autorités pour combiner l’analyse de ces données avec des mesures de prévention et d’intervention a permis de mettre en place un outil innovant, qui pourra être utilisé à l’avenir en cas de nouvelle crise sanitaire. Cette avancée technologique au profit de la santé publique, qui combine la gestion de flux de données télécoms et le développement d’algorithmes, est donc le fruit de la rencontre des idées innovantes d’entrepreneurs de talent et des capacités opérationnelles des entreprises concernées et des pouvoirs publics. Dans ce cas comme dans beaucoup d’autres, l’innovation est donc venue de l’extérieur. Cette « open innovation », ou innovation ouverte, est devenue la norme de nos jours.