Parlons Business : Les smart cities, de la construction à la gestion sur Auvio

Les smart cities, ces villes dotées des dernières avancées technologiques pour améliorer la qualité de vie, ne sont pas nécessairement des villes anciennes auxquelles on a ajouté des systèmes de dernière génération. Idéalement, une smart city se conçoit avant même sa construction. Les entreprises qui interviennent dans la conception, la réalisation des plans et la construction des smart cities recourent elles aussi à des technologies de pointe. Cela permet d’édifier des villes bien plus en phase avec notre mode de vie et avec les exigences accrues en matière de consommation et de préservation de l’environnement. En pensant « smart city » dès la conception d’un nouveau quartier d’une ville, on se concentre directement sur l’efficacité, la sécurité et la durabilité de ce nouveau lieu de vie. Un fois les constructions réalisées, il faut encore gérer ces smart cities de manière optimale. Là encore, des entreprises innovantes peuvent contribuer à fournir des infrastructures adéquates et des services indispensables au bon fonctionnement de la ville. Les smart cities doivent aussi offrir des lieux de travail collaboratif, des zones dédiées à la détente et au sport ou encore des logements accessibles. Tout cela peut être mieux pensé, mieux agencé et mieux géré grâce aux technologies les plus récentes qui sont employées lors de l’édification des villes de demain, les smart cities.