Parlons Business : Smart cities et développement durable sur Auvio

Les smart cities, ces villes qui intègrent les avancées technologiques les plus récentes, participent aux efforts réalisés pour atteindre les grands objectifs de développement durable à l’échelle de la planète. En 2015, les Nations-Unies ont adopté dix-sept objectifs à atteindre à l’horizon 2030. L’un d’entre eux consiste à faire en sorte que les villes soient ouvertes à tous, sûres, résilientes et durables. Il s’agit de répondre aux défis de l’urbanisation rapide, une problématique à laquelle les technologies intelligentes peuvent répondre. L’enlèvement et la gestion des déchets peuvent être mieux assurés à l’aide de technologies qui optimalisent les tournées des services de collecte ou qui améliorent l’efficacité des centres de tri. L’utilisation des ressources énergétiques des villes grâce à des technologies de pointe peut être plus efficace, ce qui se traduit par un bénéfice à la fois économique et écologique. La réduction de la pollution passe aussi par le recours à de nouvelles technologies, par exemple en construisant des bâtiments à faible consommation énergétique. Des systèmes de détection des sources de pollution voient aussi le jour dans les smart cities, ce qui permet d’adopter des mesures adéquates. Le recours aux technologies smart accélère ainsi la progression vers les objectifs de développement durable de l’Onu.