Parlons Business : L’utilité des smart cities sur Auvio

Pour le grand public, transformer les villes en smart cities est une préoccupation secondaire. Certains se demandent parfois si on a vraiment besoin de déployer autant de technologies dans les villes car tout cela a évidemment un coût. Il faut le reconnaître : pour devenir une smart city, une ville doit investir. Mais cet investissement aura des retombées considérables, non seulement au point de vue économique mais aussi sur le plan humain. Par exemple, des capteurs qui détectent les accidents de la route automatiquement permettent de secourir plus rapidement les blessés. Les systèmes qui adaptent l’éclairage urbain contribuent à limiter l’insécurité. Les mesures de la qualité de l’air permettent de prendre de mesures pour préserver la santé des habitants. Concernant les bénéfices économiques, des applications liées aux transports permettent d’optimaliser les déplacements et ainsi de gagner du temps, ce qui bénéficie à l’activité économique de la ville. Selon une étude de McKinsey, les villes qui utilisent les technologies smart améliorent leurs indicateurs de qualité de vie de 10 à 30 %. Ces chiffres se traduisent par des vies sauvées, moins de criminalité, des trajets plus courts, des coûts de soins de santé réduits et des émissions de carbone évitées. Voilà qui devrait convaincre les plus réticents de l’utilité des smart cities.