Parlons Business : Les smart cities, un marché en forte croissance sur Auvio

Dans les années à venir, des villes du monde entier sont appelées à devenir de plus en plus peuplées. De nouveaux habitants vont converger vers ces mégalopoles pour y trouver du travail et plus de confort de vie. Cette tendance démographique lourde aura des conséquences importantes pour ces villes. Il va falloir organiser l’accueil de tous ces nouveaux habitants et assurer les services publics nécessaires à leur attention. C’est là qu’interviennent les nouvelles technologies qui permettent de transformer les villes en smart cities. L’efficacité des services urbains peut être améliorée grâce à la collecte de données et à la connexion des infrastructures, des services et de leurs utilisateurs. Pour les entreprises actives dans le secteur des technologies dédiées à ces progrès, il y a donc là un énorme marché appelé à connaître une importante croissance dans les prochaines années. D’après l’estimation d’une société de consultance américaine, le marché mondial des smart cities devrait atteindre un montant total de 1.450 milliards de dollars d’ici 2024. La croissance annuelle moyenne de ce marché des villes intelligentes est estimée à plus de 18 %. Ces chiffres impressionnants confirment tout le potentiel des grandes villes et les opportunités qu’elles représentent pour ceux qui participeront à leur transformation en smart cities.