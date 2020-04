Parlons Business : Smart cities et durabilité sur Auvio

Les smart cities, ou villes intelligentes, sont des villes qui optimisent l’utilisation de ressources énergétiques. Nous avons déjà évoqué les éclairages urbains qui modulent l’intensité de la lumière en fonction de la présence des citoyens, ce qui permet de réduire fortement la facture énergétique finale. Mais les smart cities doivent aussi se préoccuper de la source de l’énergie qu’elles acheminent pour le bien-être de leurs habitants. C’est pourquoi des entreprises actives dans les énergies renouvelables s’intéressent de plus en plus à la manière d’intégrer leurs projets dans les stratégies « smart city » des villes. C’est, par exemple, le cas de la société belge Issol, spécialisée dans les installations photovoltaïques intégrées aux bâtiments. Issol compte bien participer à des constructions durables dans les smart cities, en mettant en avant son grand atout qui est l’intégration harmonieuse des panneaux photovoltaïques dans une architecture urbaine exigeante. Les règles urbanistiques et architecturales ne permettent en effet pas toujours de poser des panneaux solaires classiques, même si l’objectif de production d’énergie durable se défend. La solution d’Issol est d’intégrer les capteurs d’énergie solaire directement dans les structures des bâtiments. D’autres sociétés, comme Saint-Gobain, proposent quant à elles des vitrages solaires, qui intègrent des cellules photvoltaïques. Ces concepts innovants permettent d’équiper en énergie photovoltaïque un nombre croissant de villes. De quoi contribuer à leur transformation en smart cities, avec une touche de durabilité en plus.