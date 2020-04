Parlons Business : La Stib participe à la smart city bruxelloise sur Auvio

La mobilité est un domaine de prédilection des smart cities. Une ville intelligente est une ville qui propose des services de mobilité efficaces grâce à l’utilisation des dernières technologies pertinentes dans ce domaine. Dans une smart city, chaque citoyen doit pouvoir se rendre d’un point A à un point B à l’aide des moyens de transport les plus adaptés à son parcours. De nombreuses applications informatiques dédiées à la mobilité ont déjà vu le jour. Mais ces applications se heurtent toutes à une grande lacune : l’impossibilité de combiner efficacement les différents modes de déplacement. La Stib, la société de transport en commun bruxellois, a relevé le défi de développer une application qui proposera des solutions sur mesure, en étant capable de combiner un maximum de moyens de transport pour répondre aux souhaits des utilisateurs. La Stib a donc élaboré une application mobile dénommée MAAS, pour « mobility as a service », qui doit encore passer par une phase de test. La société de transports urbains a lancé récemment le recrutement de 2.000 personnes qui testeront cette application. Les mesures de confinement dues au coronavirus ont quelque peu ralenti ce processus mais l’objectif reste bel et bien de parvenir à une version définitive de cette application d’ici un peu plus d’un an et demi. Ce sera un grand pas dans la transformation de Bruxelles en smart city.