Parlons Business : La Belgique suit le mouvement des smart cities… à son rythme sur Auvio

En Belgique, plusieurs projets de transformation de nos villes en smart cities sont en cours. Dans notre pays, les smart cities, ou villes intelligentes, relèvent de la compétence des régions. On trouve donc des stratégies visant à améliorer les services dans nos villes grâce aux nouvelles technologies à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie. La stratégie Brussels Smart City est toute entière vouée à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et des entreprises, grâce au développement d’infrastructures fiables comprenant des capteurs de données, des réseaux télécoms de grande capacité ou encore des centres de bases de données. La région flamande a aussi son projet, dénommé Smart cities in Flanders. L’ambition est de combiner les nouvelles applications technologiques avec des systèmes de données sécurisés pour mieux gérer les villes. En région Wallonne, la stratégie Digital Wallonia comporte un projet Smart Region qui sert de cadre aux initiatives menées dans les villes. Les différentes autorités régionales sont donc bien au courant de l’importance de soutenir la transformation des villes en smart cities. Mais des experts des smart cities estiment que cette fragmentation des compétences entre les différentes régions du pays constitue un frein à la mise en œuvre des projets des villes. Il faudrait donc une meilleure concertation entre les différents niveaux de pouvoir pour améliorer la transformation de nos villes en smart cities.