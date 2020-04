Parlons Business : Copenhague, smart city la plus avancée sur Auvio

Copenhague est pionnière en matière de smart city. La capitale danoise accueille de nombreux projets pilotes destinés à améliorer les services fournis à ses habitants. Par exemple, on y trouve des milliers de lampadaires intelligents qui permettent de faire varier l’intensité de l’éclairage en fonction de la présence d’usagers de la route, détectés par des capteurs de mouvements. Ce système permet d’économiser des montants importants en réduisant la facture énergétique de la ville. Autre exemple : la gestion des déchets est optimisée grâce à des poubelles intelligentes. Des puces électroniques envoient un signal au moment où l’intervention des services d’enlèvement devient nécessaire, ce qui limite les déplacements inutiles de ce personnel, d’où une économie sur la facture de carburant et une meilleure gestion des ressources humaines affectées à ce service. Notez qu’en Belgique, il est aussi possible de recourir à ce type de service : une start-up belge propose d’équiper les communes à cet effet. La ville de Copenhague est aussi truffée de capteurs qui détectent la présence de neige pour avertir les services d’épandage quand une intervention doit avoir lieu. De nombreux autres instruments, comme la mesure de la qualité de l’air ou encore la détection d’accidents de la circulation, permettent de collecter des informations qui permettent de rendre les services publics plus efficaces dans la capitale danoise. La ville de Copenhague est donc devenu un véritable laboratoire des smart cities à l’échelle mondiale.