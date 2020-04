Parlons Business : Une smart city, c’est quoi ? sur Auvio

Les bonds de géants réalisés ces dernières années dans les nouvelles technologies sont à la base d’un nouveau développement urbain. Les villes de demain seront des smart cities, ou des villes intelligentes, en français. L’objectif de ces avancées technologiques est de fournir des biens et services de qualité aux habitants de manière plus efficace, en prenant mieux en compte leurs besoins. Grâce aux nouvelles technologies, de grandes quantités de données utiles peuvent être collectées, traitées et utilisées pour améliorer le confort des citadins dans de nombreux domaines, comme la distribution d’eau, d’électricité, de gaz et de services télécoms, ou encore dans les transports, qu’il s’agisse des transports en commun, des infrastructures, des voitures ou des modes de déplacement doux. Les infrastructures urbaines sont aussi concernées par la transformation des villes en smart cities. Les nouvelles technologies permettent d’équiper les bâtiments, le mobilier urbain et même les routes de nouveaux outils technologiques qui amélioreront leur utilisation. Et enfin, l’essor considérable des nouvelles technologies doit aussi permettre aux pouvoirs publics de fournir des services administratifs plus efficaces à la population. Les smart cities concentrent donc un grand nombre d’améliorations au profit de leurs habitants, des progrès rendus possibles par une combinaison de technologies de pointe.