Parlons Business : Des milliards d’euros d’investissements verts sur Auvio

Le récent projet de loi climat de la Commission européenne a été critiqué par des organisations environnementalistes. Le projet est jugé trop peu ambitieux. Il faudrait en faire davantage pour limiter le réchauffement climatique mais les dirigeants politiques ne parviennent pas à s’entendre pour accélérer le mouvement. Et si la solution venait du secteur financier ? Alors que le monde politique reste frileux, la finance verte progresse à grands pas. D’après les dernières estimations, la transition vers un avenir à faibles émissions de carbone générera 90.000 milliards d'investissements d'ici 2050. Il faudra notamment investir massivement dans l’amélioration de l’efficacité énergétique des systèmes de chauffage et dans les moyens de transport. Bien entendu, tout n’est pas rose dans le monde de la finance dédiée aux projets environnementaux : certains investisseurs ne se soucient guère des considérations écologiques et sont présents avant tout pour gagner de l’argent. Mais c’est précisément parce que l’économie verte est appelée à brasser des montants de plus en plus élevés que les financements affluent de plus en plus. La finance verte pourrait avoir, à terme, plus d’effet que les décisions politiques en faveur du climat. Même le patron de la grande banque américaine JPMorgan a récemment reconnu l’importance du rôle des financements verts dans la préservation de l’environnement.