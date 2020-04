Parlons Business : Prêt vert pour une compagnie aérienne sur Auvio

Quand on pense au financement de l’économie verte, on n’imagine généralement pas d’y inclure le financement d’entreprises polluantes. Et pourtant, les entreprises qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre ont un rôle important à jouer dans la lutte contre les changements climatiques. En effet, les efforts de ces entreprises polluantes peuvent avoir un impact très important sur la limitation globale des émissions néfastes pour l’environnement. Et bien entendu, pour réaliser ces efforts, ces entreprises doivent trouver un financement. C’est ce que vient de faire la compagnie aérienne américaine JetBlue en souscrivant un crédit à impact positif auprès de la banque BNP Paribas. Il s’agit d’une première pour une compagnie aérienne. Le prêt obtenu par JetBlue a la particularité d’être assorti d’un taux d’intérêt qui varie en fonction des performances environnementales de l’emprunteur. En l’occurrence, JetBlue prévoit de compenser ses émissions polluantes avec l’objectif de devenir neutre en carbone. Les progrès de cette compagnie à bas coûts vers cet objectif seront évalués par une agence de certification indépendante. Grâce à ce financement vert, JetBlue est incitée à progresser rapidement vers la neutralité carbone. Voilà encore un bon exemple du puissant levier que constitue la finance verte pour parvenir à une économie plus respectueuse de l’environnement.