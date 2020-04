Parlons Business : Le plan d’action pour une finance durable de la Commission européenne sur Auvio

Il y a un mois, la Commission européenne a dévoilé son projet de loi climat pour parvenir à une neutralité carbone d’ici 2050. Cet engagement à atteindre un équilibre entre les émissions et l’absorption de gaz carbonique devra s’accompagner de mesures concrètes. Des mesures qu’il faudra évidemment financer. En Europe, beaucoup d’investisseurs sont prêts à participer à ce financement de la transition vers la neutralité carbone. Pour s’assurer que les investissements ne seront pas détournés des objectifs environnementaux, les autorités européennes ont aussi préparé une proposition de règlement qui imposera une définition uniforme, dans toute l’Europe, des activités qui peuvent être considérées comme durables au point de vue environnemental. Cette définition offrira une plus grande transparence aux investisseurs qui placent leur argent dans des fonds d’investissement durables. Actuellement, les fonds durables investissent dans des entreprises qui sont plus ou moins actives dans des activités bénéfiques pour l’environnement. À l’avenir, grâce à la définition européenne uniforme des activités durables, on pourra savoir exactement quelle proportion d’activités durables est financée par un fonds d’investissement. Cette précision accrue des financements durables devrait aussi encourager les entreprises à privilégier les activités durables au détriment de celles qui ne le sont pas. L’impact des financements durables pourrait donc devenir encore plus important à l’avenir.