Parlons Business : Un ambassadeur de poids pour le financement vert sur Auvio

On a parfois tendance à opposer les acteurs qui œuvrent en faveur d’un monde plus durable et les acteurs du secteur financier. On reproche en effet au monde de la finance d’être focalisé sur la recherche de profit à court terme, au détriment des considérations environnementales et sociales. Mais cette approche caricaturale n’est plus valable aujourd’hui. Le secteur financier a compris qu’il devait faire partie de la solution aux problèmes climatiques. La transition énergétique, il faut la financer. L’Organisation des Nations Unies a également intégré cette nouvelle donne. Pour occuper son poste d’envoyé spécial pour le financement climatique, l’Onu a choisi le canadien Mark Carney, qui était jusqu’à récemment le gouverneur de la Banque d’Angleterre. C’est donc une personnalité bien connue du monde de la finance qui va désormais promouvoir l’investissement dans des projets durables, qui contribueront à atteindre les objectifs de l’Accord de Paris en vue de limiter le réchauffement climatique. L’arrivée de grosses pointures du secteur financier dans le domaine du financement de l’action climatique est un signe du tournant qui s’opère actuellement dans le monde de la finance : la nécessité d’orienter les flux financiers vers les entreprises qui font partie de la solution aux changements climatiques est désormais bien intégrée.