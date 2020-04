Parlons Business : L’investisseur peut se forger sa propre opinion sur Auvio

Sur le marché des produits financiers belges, on trouve des centaine de placements qualifiés de durables. Certains bénéficient d’un label, comme nous l’avons déjà évoqué. Beaucoup de ces labels sont le fruit d’initiatives privées et reposent sur des critères très divers : pour l’investisseur particulier, il est donc parfois difficile de faire son choix entre tous ces placements labellisés. Pour s’y retrouver, la FSMA, l’Autorité des services et marchés financiers, donne quelques conseils aux investisseurs. Il faut notamment être attentif aux marges de tolérances des différents labels. Par exemple, le label « Towards Sustainability » du secteur financier belge autorise l’investissement dans des entreprises qui tirent jusqu’à 10 % de leurs revenus de l’extraction non-conventionnelle de gaz et de pétrole, alors que le label allemand FNG-Siegel place la barre à 5 %. Ce label est donc plus strict. Il faut aussi vérifier si les critères sont appliqués au niveau du produit financier ou au niveau des entreprises dans lesquelles il investit. Des critères appliqués directement aux entreprises réduisent l’univers d’investissement aux entreprises les plus durables, alors que des critères appliqués au niveau du produit financier n’empêche pas que quelques entreprises dont le profil n’est pas du tout durable se retrouvent dans le placement. En résumé, pour s’assurer qu’on investit bien dans un produit financier durable, mieux vaut faire sa propre analyse du fonctionnement de ce placement !