Parlons Business : D’autres labels de durabilité sur Auvio

Nous avons évoqué hier le label « Towards Sustainability » du secteur financier. Ce label offre déjà aux investisseurs un certain niveau de garantie quant à la durabilité des produits financiers. Mais il existe d’autres labels, comme le label solidaire de Financité. Ce label recourt aux critères environnementaux, sociaux et de bonne gestion, ou ESG, mais ce label exige aussi que le placement finance l’économie sociale, avec pour objectif de favoriser la solidarité. Ici, on va donc un peu plus loin dans les conditions que le placement doit remplir pour être labellisé. Les critères d’obtention d’un label sont dont plus ou moins sévère selon le cas. Sur le marché des produits financiers belges, on trouve plusieurs autres labels, d’origine étrangère cette fois. Les plus fréquents sont le label luxembourgeois LuxFlag, focalisé sur le respect de critères environnementaux, sociaux et de bonne gestion, ou encore le label Nordic Swan, qui provient des pays nordiques, à savoir la Norvège, la Suède, la Finlande, l’Islande et le Danemark. Ce label nordique est consacré au respect de critères écologiques. Certains placements proposés en Belgique bénéficient aussi d’un label allemand appelé FNG-Siegel, qui exige le respect de critères de transparence et d’engagement socialement responsable. En fonction de leur sensibilité à certains critères de durabilité, les investisseurs peuvent donc s’intéresser aux produits financiers en fonction des différents labels durables que ces placements ont obtenus.