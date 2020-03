Parlons Business : La Belgique à la pointe des produits financiers durables sur Auvio

Les produits financiers durables assurent le financement de projets dédiés à l’environnement ou à des objectifs sociaux. Dans le public, la demande pour ces placements destinés à des activités durables ont beaucoup de succès, compte tenu de la prise de conscience grandissante de la nécessité d’agir pour l’avenir de la planète et de l’humanité. Pour garantir aux investisseurs particuliers que leur argent servira bien à financer des projets durables, le secteur financier belge a mis en place le label « Towards Sustainability », basé sur une norme minimale à laquelle les produits financiers doivent se conformer pour pouvoir être qualifiés de durables. Récemment, Febelfin, la fédération du secteur financier belge, a annoncé que ce label avait été octroyé à plus de 400 placements financiers, qui représentent ensemble une somme totale de 50 milliards d’euros. Ce label durable fait de la Belgique le pays qui propose le plus large éventail de placements durables en Europe. Ce label insiste sur la nécessité de transparence des produits financiers, ce qui permet une meilleure lisibilité pour les investisseurs. Les banques et les gestionnaires de fonds sont donc incités à améliorer leur communication vers le public. Et les particuliers peuvent ainsi mieux vérifier la qualité du produit financier en matière environnementale, sociale ou de bonne gestion, soit les fameux critères ESG. Une agence de certification indépendante l’affirme : ce label fait déjà progresser le marché financier vers plus de durabilité.