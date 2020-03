Parlons Business : Des fonds pour accéder aux obligations vertes, sociales et durables sur Auvio

Récemment, nous avons parlé des obligations vertes, sociales et durables. Les obligations vertes permettent aux entreprises et aux États de financer des activités qui sont bonnes pour l’environnement ; les obligations sociales sont dédiées au financement de projets à plus-value sociale et les obligations durables combinent ces deux approches. Pour les emprunteurs, ces obligations permettent d’obtenir de meilleurs taux d’intérêt, grâce à une forte demande ; et c’est aussi un plus pour leur image de marque. Pour les investisseurs, ces obligations garantissent que l’argent investi financera des projets respectueux de l’environnement et des droits sociaux. Mais souvent, les émissions d’obligations vertes, sociales et durables sont réservées aux investisseurs institutionnels, c’est-à-dire des fonds de pension, des banques ou encore des compagnies d’assurances, par exemple. Les emprunteurs profitent ainsi d’une large diversité d’investisseurs prêts à apporter de gros montants. Mais si des particuliers veulent investir dans ces obligations durables, c’est également possible. Car les obligations vertes et autres peuvent aussi se retrouver dans des fonds de placement qui, eux, sont disponibles pour les particuliers. Grâce à ces fonds investis en obligations, vertes, sociales et durables, Monsieur et Madame Tout le monde peuvent donc également accéder à ces placements d’avenir, avec en plus l’avantage de bénéficier d’une diversification, étant donné que ces fonds investissent dans plusieurs titres différents.