Parlons Business : La transparence pour éviter le « greenwashing » sur Auvio

Ces derniers jours, nous avons vu que des critères environnementaux prennent de plus en plus d’importance dans les financements octroyés aux entreprises, que ce soit via des obligations ou des prêts bancaires. Compte tenu des conditions financières plus favorables accordées aux sociétés qui réalisent des efforts pour réduire leur empreinte écologique, certaines entreprises tentent de se donner une apparence de conformité aux critères environnementaux, sociaux et de bonne gestion ; mais en réalité, il ne s’agit pas d’une véritable remise en question en vue d’améliorer leurs pratiques. On appelle ce phénomène le « greenwashing », ce qui consiste à faire semblant d’aller vers plus de durabilité, tout en conservant aux maximum les anciennes pratiques. Ce greenwashing peut être déjoué grâce à des exigences de plus grande transparence. Par exemple, si une entreprise émet des obligations vertes à destination des investisseurs pour financer ses activités, elle doit fournir des rapports réguliers et détaillés sur l’utilisation de l’argent qu’elle a obtenu. Des indicateurs de performance précis permettent de mesurer l’impact des projets environnementaux, sociaux ou durables que ces entreprises ont, en quelque sorte, vendus aux investisseurs pour obtenir leurs prêts à conditions préférentielles. Cette exigence de transparence relève de la compétence des autorités qui réglementent le marché de ces financements durables. Plus la transparence est élevée, plus on évite que les pratiques de greenwashing.