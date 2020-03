Parlons Business : Importance croissante des critères ESG dans les prêts aux entreprises sur Auvio

Dans les années à venir, les entreprises n’auront pas d’autre choix que d’améliorer leurs pratiques pour limiter leur impact sur l’environnement, se conformer au mieux aux droits sociaux et appliquer les principes de bonne gestion. Ces trois critères-clés, en abrégé « ESG », pour environnement, social et gouvernance, prennent de plus en plus d’importance dans le monde de l’entreprise. En effet, ces critères, qu’on qualifie aussi d’« extra-financiers », sont de plus en plus utilisés par les banques au moment d’évaluer si un crédit peut être octroyé à une entreprise. Même pour les prêts qui ne sont pas labellisés comme verts ou durables, un nombre croissant de banques deviennent de plus en plus regardantes à l’égard du profil extra-financier des entreprises. Pourquoi ? Parce que des études montrent qu’avec un bon profil ESG, une entreprise a plus de chances de présenter un bon bilan financier et donc de rembourser ses dettes en temps et en heure. Certaines institutions financières attribuent donc des scores de performances aux entreprises sur base de ces critères ESG et elles leur appliquent des conditions financières en conséquence. Autrement dit, si le score de durabilité de l’entreprise s’améliore, le taux d’intérêt de l’emprunt qu’elle doit rembourser à la banque va diminuer. C’est un levier puissant pour promouvoir les comportements responsables des entrepreneurs.