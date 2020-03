Parlons Business : Les prêts verts et durables sur Auvio

En matière d’emprunts durables, les obligations vertes, sociales et durables ne sont pas les seuls instruments financiers disponibles. Des projets environnementaux et sociaux peuvent aussi être financés par le biais de prêts verts et durables. Dans ce cas, on ne se situe plus sur le marché de la dette mais bien dans le cadre du crédit, généralement octroyé par les banques. Ces prêts intéresseront donc en particulier les entreprises de taille moyenne ou petite, qui n’ont pas accès au marché des obligations. Les objectifs de ces prêts verts et durables sont semblables à ceux des obligations vertes et durables : il s’agit de financer des projets écologiques et/ou sociaux. Comme sur le marché des obligations, les organisations professionnelles du secteur financier mettent progressivement en place des règles et des critères qui permettent de définir précisément ce qui peut être qualifié de prêt vert ou de prêt durable. La « Loan Market Association », qui est la principale instance professionnelle du secteur bancaire, a publié des principes applicables aux prêts verts et aux prêts durables. L’objectif est de tendre vers une harmonisation de la manière dont ces crédits sont octroyés. Par ailleurs, les banques pourraient être encouragées à fournir de tels prêts à leurs clients car les autorités européennes pourraient alléger leurs exigences en capital pour celles qui mettent l’accent sur ces crédits durables. Tout devrait donc concourir à un développement des prêts verts et durables prochainement.