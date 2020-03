Parlons Business : Vers un record d’obligations durables et une domination européenne sur Auvio

L’engouement pour les obligations durables augmente au fil des années. C’est le constat que deux grandes agences de notation ont dressé récemment. D’après Moody’s et Standard & Poor’s, les émissions d’obligations vertes, sociales et durables devrait augmenter de près de 25% cette année, pour atteindre un montant total d’au moins 400 milliards de dollars. D’après ces agences d’évaluation financière, les États et les entreprises qui procèdent à des emprunts obligataires intègrent de plus en plus des considérations environnementales, sociales et de bonne gestion dans leurs investissements. Les obligations vertes, les plus connues et les plus utilisées, devraient atteindre à elles seules 300 milliards de dollars au total en 2020. Les obligations sociales, plus méconnues mais au potentiel élevé, devraient permettre de récolter un montant total de 25 milliards d’euros. Quant aux obligations durables, qui permettre de financer des projets qui combinent des préoccupations environnementales et sociales, elles devraient rapporter en tout 75 milliards de dollars. Moody’s s’attend à voir des labels alternatifs apparaître, comme par exemple des obligations de transition, qui financeraient la transition énergétique des entreprises. Standard & Poor’s prévoit quant à elle que l’Europe consolidera sa domination du marché des obligations vertes, sociales et durables cette année. L’an dernier, la moitié des nouvelles émissions de ces obligations ont eu lieu en Europe. Avec le « green deal » de la Commission européenne, cette tendance ne devrait pas s’inverser.