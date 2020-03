Parlons Business : Les obligations vertes d’entreprises sur Auvio

Ces derniers jours, nous avons évoqué les obligations vertes émises par des États ou d’autres collectivités publiques. Mais ces emprunts destinés à financer des projets environnementaux ne sont pas l’apanage du seul secteur public : les entreprises privées peuvent aussi financer des activités bénéfiques pour la planète à l’aide de ces instruments de dette. Ces dernières années, plusieurs sociétés du secteur de l’énergie ont levé des fonds à l’aide d’obligations vertes. L’argent emprunté via ces titres de dette est généralement dirigé vers des projets de construction et de développement d’installations utilisant des énergies renouvelables. Mais ces obligations vertes d’entreprises énergétiques peuvent aussi financer des réseaux des transport et de distribution d’électricité ou encore des projets d’efficacité énergétique ou d’éclairage public plus efficient. Plusieurs obligations vertes ont aussi été émises dans le secteur de la gestion des déchets. Les entreprises actives dans ce domaine peuvent allouer les montants empruntés de cette manière à des activités de recyclage ou encore à des activités d’épuration des eaux usées. À l’avenir, le secteur automobile pourrait être un bon client du marché des obligations vertes en vue du financement de la transition vers la construction de véhicules plus respectueux de l’environnement. Entre autres, la filière des voitures électriques pourraient contribuer à un nouvel essor des emprunts verts.