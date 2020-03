Parlons Business : Les obligations durables sur Auvio

3. Les obligations durables Ces derniers jours, nous avons évoqué les obligations vertes, qui permettent de financer des projets environnementaux, et les obligations sociales, qui sont dédiées au financement de projets sociaux. Il existe une troisième catégorie : les obligations durables. Ces instruments de dette permettent d’affecter des moyens financiers à des projets à la fois environnementaux et sociaux. Les emprunteurs qui veulent émettre des obligations durables, qu’ils soient des États ou des entreprises, doivent respecter des critères édictés par l’Icma, l’organisation qui supervise les professionnels du marché des obligations. La catégorie hybride des obligations durables a été constituée pour répondre à des besoins de financement pour des projets qui combinent des dimensions écologiques et sociales. Il peut arriver, en effet, qu’un projet sociale comporte aussi un avantage environnemental. Par exemple, dans le cadre de la coopération au développement, qui relève a priori d’un objectif social, certains projets peuvent porter sur la transition énergétique, qui ne doit pas se limiter aux pays développés. Les obligations durables permettent aussi de répondre aux préoccupations grandissantes des investisseurs qui s’inquiètent des conséquences des changements climatiques et de l’instabilité sociale. Grâce à ces instruments de dette spécifiques, le monde de la finance peut aussi apporter des solutions à ces immenses défis de notre époque.