Parlons Business : L’analyse de masses de données médicales pour aider à guérir des maladies rares sur Auvio

Nous évoquions hier l’importance que l’analyse de masses de données médicales pourrait avoir en vue d’améliorer les soins de santé. Voici un exemple très parlant de ce que la combinaison des avancées technologiques et de la recherche médicale permettent. Récemment, la Fondation 101 Génomes a été créée en Belgique, avec pour objectif de promouvoir la recherche scientifique sur les maladies rares, en mettant à disposition des chercheurs une base de données reprenant les informations sur le génome de patients atteints de maladies rares. Le génome est l’ensemble des caractéristiques génétiques codées dans l’ADN : le génome humain comporte des milliards de données. Grâce aux grandes quantités de données et à des algorithmes, il sera possible de croiser les données de patients à travers le monde pour tenter d’identifier des gènes modificateurs qui permettent à certains patients d’être protégés contre les principales atteintes de maladies rares. Isoler ces gènes permettra d’ensuite élaborer des traitements qui répliquent leurs effets, à destination des patients les plus atteints. La Fondation 101 Génomes a lancé un premier projet pilote consacré au syndrome de Marfan, une maladie génétique rare. Grâce à l’analyse de masses de données et à l’intelligence artificielle, on peut espérer à l’avenir des avancées dans l’étude et le traitement de telles maladies. La santé est incontestablement l’un des domaines où l’essor des nouvelles technologies apportera des progrès majeurs.