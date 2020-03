Parlons Business : La santé, un secteur fertile pour les start-ups sur Auvio

Vendredi 06/03 : La santé, un secteur fertile pour les start-ups L’amélioration de la qualité de vie est une préoccupation de plus en plus présente dans la société. Grâce aux avancées des nouvelles technologies, des sciences de la vie ou encore des biotechnologies, de nouvelles perspectives apparaissent pour des soins de santé toujours plus efficaces. Ce marché en pleine expansion est un terreau fertile pour de jeunes entreprises. De nombreuses start-ups sont régulièrement lancées dans le domaine médical. Par exemple, dans le cadre du programme MedTech Accelerator, lancé il y a deux ans par les Régions bruxelloise, flamande et wallonne, plusieurs sociétés prometteuses ont pu développer leurs projets. Parmi les entreprises qui se sont distinguées dans le cadre de ce programme, on trouve des innovations d’avenir, comme un système de détection sans contact qui permet d’alerter le personnel médical en cas de chute d’une personne âgée. Ou encore un projet biotechnologique qui vise à accélérer la découverte de traitements contre la fibrose du foie. Ce programme d’aide aux start-ups du secteur médical a aussi permis de soutenir un projet qui vise à analyser à distance les urines d’un patient souffrant de problèmes rénaux. Une autre entreprise a pu lancer une innovation destinée à rendre des fauteuils roulants et des béquilles plus adaptés à chaque patient. Tous ces exemples montrent que les avancées technologiques et médicales actuelles permettent l’éclosion d’innovations de plus en plus nombreuses, qui amélioreront notre confort de vie à l’avenir.