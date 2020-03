Parlons Business : Les technologies au secours des aînés sur Auvio

Jeudi 05/03 : Les technologies au secours des aînés Les soins aux personnes âgées pourraient connaître une révolution technologique. Face aux coûts de plus en plus élevés des maisons de repos et de soins, les nouvelles technologies peuvent offrir des solutions pour permettre aux seniors de continuer à mener une vie confortable chez eux. Il existe déjà des applications mobiles qui offrent des solutions pour améliorer l’efficacité des soins à domicile. Ces nouveaux services connectés permettent aussi d’informer et de rassurer les proches des personnes âgées si nécessaire. Les nouvelles technologies offrent également des possibilités en matière de télémédecine : consultation à distance, suivi du patient ou encore surveillance de paramètres médicaux. Les applications sont nombreuses. Le traitement des données médicales collectées par les auxiliaires de vie et le personnel de soin peut aussi jouer un rôle majeur en matière de prévention de problèmes de santé des aînés. Habituellement, il faut beaucoup de temps pour que les rapports de ces aides à domicile soient compilés et analysés par un médecin. Recourir aux nouvelles technologies permettrait de traiter ces informations de manière plus efficace et d’ainsi réduire les risques de problèmes de santé en favorisant les interventions préventives. La technologie peut aussi intervenir dans le transport des personnes âgées qui nécessitent des soins spécifiques. L’essor de capteurs de plus en plus efficaces peut aussi contribuer à l’amélioration du suivi médical. Nous ne sommes qu’à l’aube du développement de toutes ces technologies qui devraient améliorer la vie des seniors à l’avenir.