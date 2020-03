Parlons Business : Autre leviers pour le bien-être des travailleurs âgés sur Auvio

Mercredi 04/03 : Autre leviers pour le bien-être des travailleurs âgés Les Belges partent à la pension de plus en plus tard. Les employeurs vont donc devoir tenir compte de plus en plus des besoins spécifiques des travailleurs âgés. L’aménagement du temps de travail, que nous avons évoqué hier, n’est pas la seule manière d’adapter le travail des aînés. Plusieurs paramètres doivent être surveillés pour assurer le bien-être de cette catégorie de travailleurs, comme par exemple l’ergonomie des outils de travail, les horaires, la pression liée au rythme de travail ou encore les changements d’organisation. Il faut aussi prêter attention à l’état de santé du travailleur : par exemple, en vieillissant, une perte d’acuité auditive ou visuelle n’est pas rare. L’employeur devrait en tenir compte, tout en veillant aussi à prévenir toute stigmatisation des travailleurs âgés car les stéréotypes à leur égard ont la vie dure… Pour ce faire, les entreprises peuvent notamment mettre en valeur les compétences des travailleurs âgés, par exemple en favorisant la transmission de leurs connaissances aux plus jeunes. Mais il est aussi recommandé de favoriser la formation des travailleurs âgés, ce qui permet d’éviter qu’ils se retrouvent, à terme, en manque de qualifications face à de jeunes travailleurs qui auront suivi des études plus récemment. Les employeurs disposent donc de nombreux leviers pour favoriser le bien-être de leurs travailleurs âgés.